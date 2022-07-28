عرض رونالدو على نادي إيطالي

ما زال مصير نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، غامضا، قبل أسابيع قليلة من نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “آس” في تقرير لها، أن خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو قام بعرضه مؤخرا على العديد من الأندية الأوروبية بما فيها نابولي.

وأضافت الصحيفة: “رونالدو يريد اللعب في دوري الأبطال، لكن تم استبعاد نقله إلى عدد من الفرق المناسبة، مما قلل من خياراته إلى حد ما”.

وأفاد التقرير، بأن صفقة انتقال رونالدو لنابولي غير مرجحة إلى حد ما، خاصة بعدما فشل النادي الإيطالي في إتمام التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، مما يعني أن مواردهم المالية ليست جيدة.