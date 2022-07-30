النقل تضع المدرج الثاني في مطار دمشق الدولي بالخدمة

بعد إنجاز كوادر الوزارة والمؤسسة العامة للطيران المدني وشركات الدراسة والإنشائية الوطنية المختصة أعمال إصلاح وصيانة مدرج مطار دمشق، أعلنت وزارة النقل وضع المدرج الثاني في المطار الدولي بالخدمة واستثماره أمام حركة الطيران بشكل فعلي.

وخلال جولة قام بها إلى مطار دمشق الدولي، أكد وزير النقل، المهندس زهير خزيم، أن المدرج الذي وضع بالخدمة تم إصلاحه وفق المواصفات والمقاييس العالمية المطلوبة، مشيراً إلى أن حركة هبوط وإقلاع الطائرات عليه تمت بكل سهولة وانسيابية مبيناً أنه سيلبي الخدمات لشركات الطيران ومرونة حركتها في تخديم المسافرين على مدار الساعة.

كما تفقد الوزير خزيم سير تقديم الخدمات بالمطار والتقى عدداً من المسافرين واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بحضور المعنيين في الطيران المدني والسورية للطيران.