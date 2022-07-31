ذهبيتان وفضية وبرونزية لسورية ببطولة غرب آسيا لكرة الطاولة

حقق منتخب سورية لكرة الطاولة اليوم أربع ميداليات ذهبيتان وفضية وبرونزية في منافسات فئة تحت 13 عاماً في بطولة غرب آسيا المقامة في العاصمة الأردنية عمان.

ففي مسابقة الفردي لفئة تحت 13 عاماً أحرزت اللاعبة هند ظاظا الميدالية الذهبية بينما نالت إباء حلاق الميدالية الفضية وجولي ديوب الميدالية البرونزية.

وفي مسابقة الزوجي حل منتخبنا المؤلف من اللاعبتين هند ظاظا وإباء حلاق بالمركز الأول وتوج بالميدالية الذهبية.

وكان منتخبنا حقق في وقت سابق ذهبية الفرق للفئة ذاتها وبرونزية الفرق لفئة تحت 15 سنة.