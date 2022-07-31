عن جولة بيلوسي إلى آسيا.. زخاروفا: مغامرة عسكرية وسياسية خطيرة

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، جولة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، المقررة إلى عدد من الدول الآسيوية بأنها “مغامرة عسكرية وسياسية خطيرة”.

وكتبت زاخاروفا عبر تلغرام: “أود أن أصف رحلات بيلوسي بالمغامرة العسكرية والسياسية الخطيرة ومن ناحية أخرى هي رحلات بين المنام والواقع”، في إشارة إلى احتمال زيارة بيلوسي لتايوان رغم تحذيرات الصين، مضيفة بأن “كل ما يحدث في السياسة الأمريكية غير ملائم وسريالي”.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أكد، أمس، أنه ستكون هناك إجراءات مضادة حازمة ضد الولايات المتحدة إذا ما تحدت الخط الأحمر للصين، وأنه على الجانب الأمريكي تحمل جميع العواقب الناجمة عن الزيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان.