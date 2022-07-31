مشروع جريح الوطن يخصص أرقاماً للجرحى للرد على أسئلتهم واستفساراتهم

خصص مشروع جريح الوطن أرقاماً للتواصل الدائم لجرحى العمليات الحربية بهدف الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي ترد منهم وذلك في جميع المحافظات.

وأوضح مشروع جريح الوطن في صفحته على فيسبوك أن أرقام التواصل هي في محافظة دمشق (0943043449) وفي ريف دمشق (0943043433) وفي حلب (0943043540) وحمص (0943043544) وحماة (0943043533) وطرطوس (0943043552) واللاذقية (0943043450) أما في السويداء ودرعا والقنيطرة فتم تخصيص الرقم (0943043767) ودير الزور (0943043553) وفي الحسكة (0943043433).