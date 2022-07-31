مع بقائها أعلى من معدلاتها.. انخفاض في درجات الحرارة

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو صيفياً حاراً بشكل عام وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وبالنسبة للرياح، ذكرت المديرية أنها غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة أحياناً تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.