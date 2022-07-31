أصيب خمسة أشخاص بجروح جراء هجوم بطائرة مسيرة على مقر أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم.

حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، ذكر بأن جسماً مجهول سقط في فناء مقر الأسطول ووفقاً للبيانات الأولية فإنه طائرة دون طيار.

وأضاف بأن خمسة أشخاص من موظفي مقر الأسطول أصيبوا دون سقوط قتلى وجميعهم تلقوا المساعدة اللازمة.

وأشار رازفوجايف إلى أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحقق في ملابسات الحادث، وأعلن إلغاء كل الفعاليات الاحتفالية المخطط لها في سيفاستوبول بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي.