الفارس شادي غريب يحرز لقب الجائزة الكبرى في هولندا
أحرز فارسنا شادي غريب لقب الجائزة الكبرى في البطولة الدولية لقفز الحواجز التي أقيمت في هولندا ليضيف انجازا جديدا لفروسيتنا في البطولات الخارجية .
ونال الفارس غريب لقب الجائزة بعد منافسات قوية على اللقب ضمن منافسات الفئة العليا /أ/ ، وحقق فارسانا ليث غريب وشادي غريب نتائجا ملفتة في بطولة /كروننبرغ/ الدولية لقفز الحواجز التي أقيمت مؤخرا في هولندا أيضا.
وتمكن الفارس ليث غريب من الفوز بالمركز الأول على مدار ثلاثة أيام ضمن الفئات ذات الارتفاعين /110 و 115/سم بينما تمكن الفارس شادي غريب من الفوز بالمركز الأول ضمن شوط الخيول الصغيرة لعمر /7/ سنوات ، وحل خامسا بمباراة الفئة العليا لارتفاع / 140/ سم.
وضمن مباراة ارتفاع /125/سم جاء الفارس شادي غريب في المركز الثاني وحل ثالثا في المباراة النهائية لفئة الخيول الصغيرة .