تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف بالاتحاد السوري لكرة القدم

وافقت الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد العربي السوري لكرة القدم، على قرار مجلس إدارة الاتحاد بتشكيل لجنة الانضباط لمدة 4 سنوات.

وجاء تشكيل لجنة الانضباط على النحو التالي:

الدكتور محمد سعيد المصري (رئيسا)

الدكتور فراس المصطفى (نائبا للرئيس)

نديم الجابي ومحمد خطاب وعبد القادر مسالمة (أعضاء).

كما تمت الموافقة أيضا على تشكيل لجنة الاستئناف لمدة 4 سنوات على النحو التالي:

القاضي غسان بكار (رئيسا)

المحامي نزار شوشرة والسيد هندي السلمان (أعضاء).

كما تمت المصادقة على خفض عدد أعضاء الجمعية العمومية من 68 إلى 64 بعد تخفيض عدد أندية الدوري السوري الممتاز إلى 12 ناديا.

وكان اتحاد الكرة، برئاسة صلاح رمضان، قد أعلن في وقت سابق عن تشكيل اللجنة الفنية والتطويرية، التي يترأسها محيي الدين دولة.

وجاء تشكيل اللجنة الفنية والتطويرية كما يلي:

محيي الدين دولة، رئيسا، وعلي قدور، نائبا، وعضوية سلطان داجستاني ومحمود فيوض ودانا عواد، وخالد سحلب أمينا.