رابطة الجالية السورية في روسيا والدول المستقلة: الجيش العربي السوري عقائدي مؤمن بوطنه

أكدت رابطة الجالية السورية في روسيا والدول المستقلة أن الجيش العربي السوري الذي احبط خيوط الحرب الغادرة على سورية وضحى بالغالي والنفيس دفاعاً عن وطنه سيحقق النصر النهائي في حربه الوطنية على الإرهاب وداعميه.

وأكدت الرابطة في بيان بمناسبة الذكرى الـ 77 لتأسيس الجيش العربي السوري أن الجيش السوري جيش عقائدي مؤمن بوطنه وشعبه وقائده وحقق على مدى تاريخه الانتصارات على كل من سولت له نفسه الاعتداء على الوطن .. وهو الآن سيحقق النصر الكامل على الإرهاب.

وشدد البيان على أن الشعب السوري هو شعب الحضارات وأرضه مهد الديانات وأرض الثقافات والتاريخ العميق مؤكدين التمسك بهذا الإرث العظيم الذي تركه الأجداد.