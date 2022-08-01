قمة شباب حركة عدم الانحياز تبحث قضايا الشباب وتمكينهم بمشاركة سورية

بمشاركة سورية، اعتمدت قمة شباب حركة عدم الانحياز التي عقدت في العاصمة الأذرية باكو خلال الفترة ما بين الـ25 والـ29 من تموز الماضي قراراً بتحويل شبكة شباب عدم الانحياز التي تم إنشاؤها عام 2019 إلى منظمة دولية شبابية تتبنى أفكار الحركة ومبادئها وأهدافها وتعمل على ترقية وازدهار الشباب في الدول الـ 120 الأعضاء في الحركة.

وأوضح المهندس عمار كعدة رئيس مكتب التنظيم والتأهيل المركزي في الاتحاد الوطني لطلبة سورية الذي شارك في القمة ممثلاً لسورية إلى جانب ممثلي 61 دولة من مختلف قارات العالم أن القمة ناقشت العديد من قضايا الشباب وتمكينهم سياسياً واجتماعياً وزجهم في التنمية ومواقع صنع القرار في بلدانهم من أجل ممارسة دورهم المهم في الحياة العامة لدول حركة عدم الانحياز.

وتناولت القمة سبل التعاون بين دول الحركة وتبادل الخبرات والمشاركة في المجالات الشبابية المختلفة وتفعيل دور الحركة في الساحة الإقليمية والدولية مؤكداً أن شباب سورية سيكون له دوره الفاعل في كل المجالات الثقافية والاجتماعية والتنموية على الساحات والمحافل الدولية والعالمية.