وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يزور مركز جمعية خطوة ويتفقد عملها

تعمل جمعية خطوة على تعويض الأطراف المبتورة صناعياً لكافة المتضررين من الأحداث في سورية، حيث تقوم بتدريب الكوادر الشبابية المتطوعة وتزويدها بالمعدات الضرورية بغية إنشاء كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين زار الجمعية واطلع على واقع عمل مركز جمعية خطوة لتركيب الأطراف الصناعية، حيث تقدم خدماتها لمصابي الحرب وذوي الإعاقة، حيث استمع من القائمين عليها عن الصعوبات التي تواجهها خلال عملها، وما هي المساعدات والتسهيلات التي يمكن أن تقدمها الوزارة للجمعية، حيث أكد السيد الوزير على دعمه لعمل الجمعية الذي يسعى لدمج مصابي الحرب وذوي الإعاقة بالمجتمع.

وفي ختام الزيارة عرضت الجمعية فيلم وثائقي عن عمل الجمعية ومراكزها في بعض المحافظات.

حياة عيسى