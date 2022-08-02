الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً من الآليات يضم صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق من الجزيرة ونقلته إلى قواعدها شمال العراق.

وذكرت مصادر أهلية لمراسلة سانا أن رتلاً تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي يضم 31 آلية منها صهاريج محملة بالنفط المسروق وشاحنات غادر فجر اليوم الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي باتجاه الأراضي العراقية يرافقه مدرعات عسكرية للاحتلال.

وتستمر قوات الاحتلال الأمريكي بنهب وسرقة الثروات السورية من حبوب ونفط وآثار وثروة حيوانية من الجزيرة السورية مستخدمة المعابر غير الشرعية التي أحدثتها لهذا الغرض بمساعدة ميليشيا “قسد” المرتبطة بها.