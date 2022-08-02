التربية تصدر برنامج امتحان الدورة الثانية الاستثنائية لشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية 2022

أصدرت وزارة التربية اليوم برنامج امتحان الدورة الثانية الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية الذين لم يتمكنوا من تقديم امتحان مادة أو أكثر أو الدورة الامتحانية الأولى كاملة.

وحددت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم موعد تسجيل التلاميذ للدورة الاستثنائية اعتباراً من يوم السبت الـ 6 من آب الجاري ولغاية الخميس الـ 11 من الشهر ذاته.

وأشارت الوزارة إلى أنه يعتمد في التسجيل لهذه الدورة رقم الاكتتاب نفسه الذي سجل فيه تلاميذ الدورة الأولى ولا يستوفى من التلاميذ الذين تقدموا لهذه الدورة أي رسوم ويسجل التلميذ في مديرية التربية “دائرة الامتحانات” في المحافظة التي يتبع لها لافتة إلى أن مراكز امتحانية لهذه الدورة تفتتح في محافظات “دمشق وحماة وحلب ودير الزور والرقة و الحسكة”.

وأوضحت الوزارة أنه يقبل للتسجيل في الدورة الثانية الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2022 التلاميذ المسجلون لدورة 2022 والذين لم يتمكنوا من تقديم امتحان مادة أو أكثر أو دورة امتحانية بسبب إحدى الحالات المذكورة في المادة 4 من تعليمات المرسوم ومنها الطالب الذي لم يتقدم للامتحان إثر حالة وفاة أحد أفراد أسرته خلال مدة الامتحان من “الوالدين والأخوة والأخوات حصراً” وأيضاً الحالات الاضطرارية القاهرة الخارجة عن إرادة التلميذ التي يقدرها مدير التربية ويوافق عليها وزير التربية وفي حالة المرض الشديد الذي يقضي دخوله أحد المشافي ويكون مؤيداً بوثيقة تثبت ذلك بعد تصديق الصحة المدرسية إضافة إلى حالات يقدرها وزير التربية.

وكانت وزارة التربية أصدرت في التاسع عشر من تموز الماضي نتائج امتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2021-2022.