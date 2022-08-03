الحسكة.. إصابة مواطن برصاص “قسد” خلال احتجاجات ضد الميليشيا

قسدأصيب مواطن بجروح جراء إقدام مجموعات من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على إطلاق الرصاص الحي على مظاهرة احتجاجية ضد الميليشيا في حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة.

وأفادت مصادر أهلية لـ سانا بأن أهالي حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة خرجوا بمظاهرة احتجاجاً على ممارسات ميليشيا “قسد” القمعية ومواصلتها سرقة مقدرات المنطقة وثرواتها حيث قام الأهالي برشق إحدى دوريات الميليشيا بالحجارة وطردها من الحي.

ولفتت المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” أقدمت خلال تفريق المتظاهرين على إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي باتجاه الأهالي ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح وسط حالة من الغليان الشعبي ضد ممارسات الميليشيا.