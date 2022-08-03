الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الثامن عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (216) لعام 2022 القاضي بتحديد الثامن عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم (216)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (107) تاريخ 23-8-2011 وتعديلاته.
وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24-3-2014.
يرسم ما يلي..
المادة -1- يحدد يوم الأحد الموافق لـ 18 أيلول 2022 موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية.
المادة -2- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 5-1-1444 هجري الموافق لـ 3-8-2022 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد