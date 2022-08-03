المزاجية تضع منتخب القوة البدنية على “باب صالة تشرين”

لم يتوقع لاعبو منتخبنا الوطني للقوة البدنية أن يجدوا أنفسهم يبحثون عن مكان للتدريب، بعد أن تم منعهم من استخدام الأجهزة الموجودة في صالة تشرين بدمشق.

لاعبوا المنتخب والمدرب تفاجؤوا، يوم أمس، عند دخولهم للتدرب بشكل طبيعي تحضيرا للمشاركة ببطولة آسيا خلال الشهر المقبل، بقفل أجهزة التدريب ونقل بعضها الأخر إلى مكان بعيد، والغاية من ذلك منع المنتخب من التدرب رغم الحصول على الموافقات اللازمة لذلك.

أحد اللاعبين كشف لـ”البعث ميديا” أن منع المنتخب من التدريب في الصالة المخصصة لجميع الرياضيين سيكون له أضرار فنية كبيرة على تحضيرات المنتخب، مؤكداً أن لاعبي القوة البدنية يحافظون على الأجهزة ونظافة الصالة حرصا منهم على المنشآة التي وجدت لخدمة الرياضيين، لافتا إلى أن اللاعبين وقفوا على باب الصالة بانتظار فتح أقفال الأجهزة دون جدوى رغم عديد الاتصالات.

وبحسب اللاعب، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن من قام بهذا العمل هو أحد مدربي منتخب المصارعة، الذي قادته مزاجيته لهذا التصرف دون سبب أو مبرر، وحتى دون خوف من حسيب أو رقيب.

مؤيد البش