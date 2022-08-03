بعد تسديد الذمم المالية.. الاتصالات: استعادة الاشتراكات الهاتفية الملغاة

دعت الشركة السورية للاتصالات المشتركين، الذين ألغيت خدماتهم الهاتفية بسبب تأخرهم عن تسديد الفواتير عن شهري آذار ونيسان الماضيين، إلى مراجعة مراكزهم الهاتفية لتقديم طلب استرجاعها بعد دفع الذمم المالية المترتبة عليهم.

يمكن للمشتركين، بحسب الشركة، مراجعة مراكز خطوطهم الهاتفية قبل نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل الموافق الـ 8 من الشهر الجاري وذلك لضمان حقهم باستعادة خطوطهم الهاتفية وبوابة الانترنت بعد تقدمهم بطلب اصولي وتسديد الذمم المالية المستحقة لذلك.

وطلبت الشركة من المشتركين إعلامها عن أي عقبات تواجههم ضمن المراكز الهاتفية ليصار إلى معالجتها عبر الأرقام المخصصة لديها للشكاوي.