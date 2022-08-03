تحذيرات من شراء الأسماك من مصادر غير موثوقة

حذرت وزارة الصحة من شراء الأسماك من مصادر غير موثوقة، ولا سيما من الباعة الجوالين، بسبب عدم توفر الشروط المناسبة للحفظ لديهم، خاصة خلال الأجواء الحارة الحالية.

وبحسب بيان للصحة، يأتي التحذير بعد وصول أكثر من 90 حالة تحسس إلى مشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني باللاذقية منذ يوم السبت الماضي، وعند الاستفسار من المصابين تبين أن جميعهم تناولوا أسماكاً كانوا قد حصلوا عليها من بائعين جوالين.

وبينت الوزارة أن أعراض المرضى كانت من خفيفة لمتوسطة وتتجسد في ألم بطني وإقياءات وطفح جلدي وضيق تنفس ودوار، لافتة إلى أن المشفى قدم العلاج اللازم وتم وضعهم تحت المراقبة ومن ثم تم تخريج معظمهم.