تراخيص مؤقتة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في حماة

وقعت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحافظة حماة اتفاقية تتضمن منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أنحاء المحافظة ترخيصا مؤقتاً.

وتهدف الاتفافية التي وقعها مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر ومحافظ حماة محمود زنبوعة إلى منح الترخيص المؤقت (خمس سنوات) للمشروعات مما يؤهلها للحصول على جميع خدمات الهيئة وحقوق الترخيص الدائم، بما يسهم في زيادة نسبة المشروعات المنظم، وعليه ستكون حقوق المشروع مضمونة بالكامل خلال فترة الترخيص المؤقت، وستقدم له رعاية تزيد من كفاءته.

وتأتي الاتفاقية بصدد حل المشكلات وإزالة العوائق امام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى مستوى الاقتصاد كلياً ستزيد نسبة المشروعات المنظمة بما يساهم بشكل أفضل في رسم الخطط التنموية.

ناصر الماضي