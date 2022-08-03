فنزويلا تؤكد وقوفها إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب وأدواته

أكدت فنزويلا مجددا على تضامنها ووقوفها إلى جانب سورية حتى القضاء على الإرهاب وأدواته مشيرة إلى عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وجاء ذلك خلال رسالة تهنئة تلقاها الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين من وزير السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية في جمهورية فنزويلا البوليفارية كارلوس رافاييل فاريا تورتوسا بمناسبة عيد الجيش العربي السوري نقل من خلالها تهاني بلاده حكومة وشعباً بهذه المناسبة المجيدة.

وأعرب فاريا تورتوسا في رسالته عن تضامن بلاده الكامل مع الشعب السوري والتقدير للدور الذي قام به الجيش العربي السوري بقيادة سيادة الرئيس بشار الأسد في تحرير سورية من الإرهاب معرباً عن ثقته أن سورية ستمضي قدماً في هزيمة القوى التي تسعى لفرض الهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية السورية، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية والعمل معاً نحو بناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب يسوده احترام المبادئ التي نصت عليها قوانين الأمم المتحدة.