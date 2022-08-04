الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الذروة

حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الذروة، ومن انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق الداخلية بسبب الأجواء السديمية المغبرة، نتيجة ارتفاع معدلات الحرارة، حيث أصبحت أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية.

ودعت المديرية إلى عدم إشعال النار في المناطق الحراجية وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال معرضة لأشعة الشمس بشكل مباشر وفي الأماكن المغلقة.

وفي نشرتها الصباحية، توقعت المديرية أن يكون الجو صيفياً حاراً جداً وشديد الحرارة في المناطق الشرقية والبادية، مع أجواء سديمية مغبرة، والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر والمساء، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتستمر درجات الحرارة يوم الجمعة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية ويكون الجو صيفياً حاراً جداً في أغلب المناطق مع فرصة لهطل زخات رعدية محلية وخاصة في المناطق الجنوبية الشرقية والأجواء شديدة الحرارة وسديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية.