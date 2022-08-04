السفينة السورية (لاوديسيا) تصل مرفأ طرطوس

بعد احتجازها في مرفأ طرابلس لعدة أيام بناء على الادعاءات التي تقدم بها السفير الأوكراني في بيروت، أعلنت وزارة النقل أن السفينة السورية (لاوديسيا) وصلت، اليوم، إلى مرفأ طرطوس، لتبدأ بتفريغ حمولتها وفق ما هو مقرر.

وأوضحت الوزارة أنها تابعت مع المؤسسة السورية للنقل البحري، الجهة الحكومية المالكة للسفينة، على مدى الأيام الماضية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة النقل والأشغال اللبنانية والمعنيين في مرفأ طرابلس قضية السفينة التي كانت تنفذ رحلة مقررة لها.

وبينت الوزارة أن من ضمن رحلة السفينة إيصال توريدات غذائية “الطحين” إلى إحدى الشركات التجارية في لبنان الشقيق ولتتابع بعد ذلك إفراغ حمولتها في مرفأ طرطوس بشكل روتيني ومعتاد.

وأشارت الوزارة إلى أن صدور قرار القاضي اللبناني المختص بعد تدقيقه الأوراق والثبوتيات المتعلقة بالسفينة وكل الإجراءات اللازمة بذلك دون التوصل لأي من ادعاءات السفير الأوكراني يؤكد بطلان كل ما تم حبكه وتلفيقه والمبني على التسييس والولاء للإدارة الأميركية وحلفائها في حربها ضد سورية وفرضها الإجراءات القسرية الظالمة أحادية الجانب على الشعب السوري واحتياجاته والتي وصلت لمنع وتأخير وصول المواد الغذائية لمرفأ طرطوس.

وتوجهت الوزارة في بيانها بالشكر لكل الجهود التي ساهمت في إظهار الحق وتبيانه وتكللت بعودة السفينة مؤكدة استمرار عملها وكل السفن الأخرى في تأمين احتياجات الشعب السوري والإبحار وفق الخطط الموضوعة لها.