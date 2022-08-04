مناورات واسعة للجيش الصيني حول تايوان

في أكبر مناورات يجريها على الإطلاق، بدأ الجيش الصيني تدريباته العسكرية حول تايوان اليوم.

قناة (سي سي تي في) الصينية ذكرت أن التدريبات العسكرية بدأت اليوم في عدد من المناطق حول تايوان، وستستمر حتى ظهر الأحد القادم، مشيرة إلى أن هذه التدريبات ستجري في سلسلة من المناطق التي تطوق تايوان وبعضها على بعد عشرين كيلومتراً فقط عن ساحل الجزيرة.

كما نقلت صحيفة غلوبال تايمز الصينية عن محللين عسكريين أن التدريبات ستجري على مدى غير مسبوق لأن الصواريخ ستحلق فوق تايوان للمرة الأولى.

وتهدف التدريبات إلى محاكاة حصار للجزيرة وتشمل مهاجمة أهداف في البحر وضرب أهداف على الأرض والسيطرة على المجال الجوي ومنعت إدارة الأمن البحري الصينية السفن من دخول مناطق المناورات في إجراء احترازي لضمان السلامة.

وتؤكد بكين أن هذه التدريبات هي إجراء ضروري وشرعي بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لجزيرة تايوان الصينية.