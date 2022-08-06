استمرار استقبال طلبات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية

تستمر لجان الترشيح في المحافظات باستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وسط إجراءات ميسرة.

القاضي جهاد مراد رئيس اللجنة القضائية العليا لانتخابات المجالس المحلية، أكد في تصريح لسانا أن لجان الترشيح والبالغة 35 لجنة تتابع استلام طلبات المرشحين التي بدأت منذ أمس في جميع المحافظات لافتاً إلى وجود ازدياد ملحوظ اليوم في عدد المتقدمين، مبيناأنه تم التأكيد على الكوادر الإدارية التي تعمل تحت إشراف لجان الترشيح للتدقيق في الطلبات المقدمة بحيث تشمل كل الوثائق المطلوبة لعدم تعرض أي طلب للرفض من قبل اللجنة بسبب نقص الوثائق.