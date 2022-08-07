الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لزخات محلية ليلاً

تواصل درجات الحرارة انخفاضها مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي درجة إلى 3 درجات مئوية بشكل عام نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف للمنخفض الموسمي الهندي المترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو صيفياً حاراً نسبياً مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة محلية من المطر فوق المناطق الساحلية ليلاً وسديمياً مغبراً حاراً في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة في بعض المناطق تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة غداً بالانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل والجو صيفي عادي مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة محلية من المطر فوق المناطق الساحلية وسديمي مغبر وحار في المناطق الشرقية والبادية.