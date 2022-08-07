بحماية الاحتلال..مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين اليوم المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مئات المستوطنين بينهم عضو كنيست الاحتلال “ايتمار بن غفير” بدؤوا منذ الساعة السابعة صباحاً اقتحام المسجد من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال التي منعت النساء والفلسطينيين ممن تقل أعمارهم عن 50 عاماً من دخول المسجد كما نكلت بالمرابطين والمصلين في المسجد لتسهيل اقتحامات المستوطنين ومنعت الصحفيين من التغطية وقامت باعتقال مصور قناة الميادين.

وانتشرت قوات الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس والطرقات المؤدية إلى المسجد وعلى أبوابه وأقامت عدة حواجز لعرقلة وصول الفلسطينيين إليه.