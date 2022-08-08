أجواء صيفية عادية وغائمة جزئيا على المنطقة الساحلية

توالى درجات الحرارة انخفاضها التدريجي وتكون حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف للمنخفض الموسمي الهندي المترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو اليوم صيفياً عادياً وغائماً جزئياً على المناطق الساحلية مع فرصة لهطل أمطار متفرقة على المنطقة الساحلية ليلاً وسديمياً مغبراً وحاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية .

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر والمساء تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة وتثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تستمر درجات الحرارة بالانخفاض قليلاً لتصبح حول معدلاتها ويكون الجو صيفياً عاديا مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المناطق الساحلية وسديمياً مغبراً وحاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.