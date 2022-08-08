أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر

انخفضت أسعار النفط اليوم لتحوم قرب أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر بعد أن ألحق الركود ضرراً بآفاق الطلب العالمي.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تراجعت 47 سنتاً أو 0.8 بالمئة إلى 94.81 دولاراً للبرميل.

وسجلت الأسعار أقرب شهر للتعاقد الأسبوع الماضي أدنى مستوياتها منذ شباط متراجعة 13.7 بالمئة ومسجلة أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ نيسان 2020.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتاً أو 0.8 بالمئة إلى 88.34 دولاراً للبرميل مواصلاً الخسائر بعد انخفاضه 9.7 بالمئة الأسبوع الماضي.