Product 詳情

商品名稱：『日本銀金噴劑』



商品規格: 每瓶10ml



保存期: 3年



主要成分：瑪咖提取液，蘆薈，牡蠣肽，淫羊藿，丙三醇，三氯生，純淨水



用法用量：清洗龜頭，噴3-5下 將溶液噴在龜頭以及冠狀溝上，噴過之後等30分鐘左右在進行房事 口交不影響效果。



主要成分：黃柏，純淨水，瑪咖提取液，蘆薈，精氨酸，醋酸碌等



特色詳情: 日本銀金版男性噴劑，男用持久不麻木，成人性保健用品，外用男性噴霧。植物提取，快速起效，安全保障。集中火力，增强噴射效果。滿足老婆性欲，征服小姐小妹，激戰情人騷婦必備良品。無色無味，吸收快，口交不麻木。迅速點燃性欲望，霸占她從這裏開始。



主要效果：房事前噴一噴，能讓你祛除早洩的煩惱，變大變粗，助勃，延時，重建男人雄風，不含酒精和刺激性化學成分，不麻木，可口交，益精氣，促精力，不疲勞。



經驗分享：獵艷壯陽網的這款外用持久液『日本銀金噴劑』效果非常不錯！幾次親熱都非常給力，平常都是幾分鐘完事的，比較容易沖動，所以有了早些的症狀，現在用了這款噴劑，性愛時間長了30多分鐘！相信以後我多加鍛煉技巧還會更久的。頭一次用噴了兩下，很持久，沒有影響到感覺和觸感.不說別的.只說一晚能那個好幾次.玩起來能不舒服嗎？哈哈.強烈推薦各位早洩男士體驗這款持久噴劑。



溫馨提示：

男用壯陽持久噴劑，主要是為改善夫妻生活，提高男性能力，調情助興使用，安全有效。

本站男性壯陽藥，持久噴劑，均採用安全成分合職而成，無毒無害，無任何副作用，無依賴性，產品藥效強勁。

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