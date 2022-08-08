نزوح عدد من الأهالي وأضرار مادية.. عدوان تركي بريف الحسكة

قصفت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية، بالمدفعية الثقيلة، منطقتي الدرباسية وأبو راسين بريف الحسكة الشمالي.

وكالة سانا ذكرت أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين قصفوا قرية جطل غرب الدرباسية بريف الحسكة، ما أدى إلى وقوع أضرار بعدد من المنازل والممتلكات، فضلا عن حالة من الهلع لدى المواطنين الذين اضطروا إلى الاحتماء بالأقبية لشدة الانفجارات.

كما أدى العدوان التركي الوحشي إلى نزوح عدد من أهالي القرية، لفترات متفاوتة، باتجاه القرى المجاورة بالريف الشمالي.

بالمقابل، استهدفت قوات الاحتلال التركي بالقذائف برج الاتصالات “سيريتل” في بلدة أبو راسين بالريف الشمالي ما أدى إلى انهيار الجزء الأعلى منه.