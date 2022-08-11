الضفة الغربية.. الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لمسافر يطا

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدخل الرئيسي لمنطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وبحسب ما نقلت وكالة وفا عن منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجنوب الخليل، فؤاد العمور، وضعت قوات الاحتلال مكعبات إسمنتية على مدخل المنطقة قرب قرية التوانة، تمهيداً لإقامة بوابة وبرج عسكري بهدف محاصرتها والتضييق على أربعة آلاف فلسطيني يسكنون فيها، عبر السيطرة على المدخل الوحيد المؤدي إليها، والتحكم بالدخول إليها والخروج منها لتهجيرهم وتوسيع عمليات الاستيطان في المنطقة.

كما لفت العمور إلى أن هذا العدوان سيدفع الفلسطينيين إلى سلوك طرق وعرة وخطرة بسبب قربها من البؤر الاستيطانية المنتشرة في المنطقة.