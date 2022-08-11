بمخالفة غش ومواد فاسدة..ضبط معملي معكرونة وأجبان بريف دمشق

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق معملي معكرونة وأجبان بمخالفة الغش ووجود مواد فاسدة.

وأوضحت المديرية في بيان لها أنه تم ضبط معمل صناعة معكرونة في الصبورة بمخالفة الغش بإعادة تدوير مخلفات إنتاج سابقة وتم حجز كمية 36 طناً من المادة وضبط معمل أجبان في الغوطة بمخالفة حيازة مواد فاسدة وتم حجز كمية 400 كغ من المادة.

كما تم ضبط 6 معتمدي بيع خبز تمويني لمخالفة الأنظمة ونقص في التخريجات وبلغت قيمة التغريم 3.786.090 ليرة سورية.