من حقول الجزيرة.. الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 89 صهريجاً من النفط السوري

أقدمت قوات الاحتلال الأمريكي على سرقة دفعة جديدة من النفط السوري ونقله إلى قواعدها في العراق، وذلك في إطار انتهاكاتها المستمرة للقوانين والمبادئ الدولية وامعانها في السطو على ثروات الدول وتجويع شعوبها.

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية لمراسلة سانا أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلاً مؤلفاً من 89 صهريجاً معبأة بالنفط المسروق إلى قواعدها في الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي والمخصص لسرقة النفط من الحقول السورية وذلك بعد يومين من سرقتها قافلة مؤلفة من 144 صهريجاً بشكل مماثل.