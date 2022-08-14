بدء امتحانات الفصل الثاني لطلاب التعليم المفتوح بجامعة دمشق

بدأت صباح اليوم امتحانات الفصل الثاني لطلاب التعليم المفتوح في جامعة دمشق للعام الدراسي 2021-2022 وتستمر لمدة شهر تقريباً.

وبحسب سانا، بينت نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح الدكتورة رغداء نعيسة أن نحو 23 ألف طالب وطالبة يتقدمون للامتحانات في الجامعة ويتوزعون على برامج الإعلام والترجمة والدراسات القانونية والمحاسبة وإدارة المشروعات ورياض الأطفال والدراسات الدولية والدبلوماسية.

وأشارت الدكتورة نعيسة إلى أنه تم التنسيق مع عمداء ورؤساء الأقسام في الكليات المعنية لتوفير القاعات الامتحانية والمستلزمات والتجهيزات المطلوبة والتأكيد على المراقبين والطلاب الالتزام التام بالتعليمات الامتحانية الصادرة عن الجامعة.