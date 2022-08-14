عملية بطولية بالقدس تؤدي لإصابة 9 مستوطنين

نفذ فلسطيني فجر اليوم عملية بطولية في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة أدت إلى إصابة تسعة مستوطنين إسرائيليين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن شاباً فلسطينياً أطلق الرصاص على حافلة تقل مستوطنين إسرائيليين قرب حائط البراق السور الغربي للمسجد الأقصى في البلدة ما أدى لإصابة تسعة منهم.

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن هذه العملية البطولية والشجاعة رد على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين وجرائمهم اليومية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية واقتحاماتهم المتواصلة للمسجد الأقصى مشددة على أن القدس كانت وستبقى العاصمة الأبدية لفلسطين وأن المقاومة ستتواصل حتى التحرير ودحر الاحتلال.