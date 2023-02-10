سلطنة عُمان: رحلات إغاثة جديدة إلى سورية

829 total views

أعلنت الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية بالتعاون مع سلاح الجو السلطاني العُماني عن تسيير رحلات إغاثة جديدة إلى المناطق المتضررة في سورية جراء الزلزال الذي تعرضت له يوم الإثنين الماضي.

وذكرت الهيئة في بيان: إنه وتنفيذاً لأوامر السلطان هيثم بن طارق الذي أعلن في وقت سابق عن إقامة جسر جوي لإغاثة المتضررين من الزلزال في سورية، تعلن الهيئة العمانية للأعمال الخيرية عن تسيير رحلات إغاثة جديدة إلى المناطق المتضررة في سورية، حيث يتوقع وصول الطائرات تباعاً حتى يوم الأحد.

هذا وكانت الهيئة قد أطلقت حملة تبرعات لجمع التبرعات لمتضرري الزلزال، وتشهد الحملة تفاعلاً كبيراً من المواطنين في سلطنة عمان.