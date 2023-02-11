الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يقود حملة عالمية لجمع التبرعات لضحايا الزلزال وكسر الحصار الجائر

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دعت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب كافة المراكز النقابية العمالية والاتحادات النقابية العمالية الدولية والإقليمية والمنظمات القطرية، برفع الصوت عالياً ومباشرة إجراءات عملية لرفع الحصار الجائر والظالم عن سورية وشعبها، والمطالبة بمد يد العون لها، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة بكل أشكالها وبالسرعة اللازمة.

وأوضح جمال القادري الأمين العام للاتحاد لـ سانا أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب قاد حملة في الداخل والخارج لجمع التبرعات لضحايا الزلزال، كما يقود حملة عالمية بين الاتحادات العربية والدولية للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لكسر الحصار الجائر وفضح المتورطين به.