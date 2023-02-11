الغباش من حلب: سيارات الإسعاف المقدمة من شركة أردنية انضمت لمنظومة الطوارئ

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تسلمت وزارة الصحة 10 سيارات إسعاف مقدمة من شركة (ملوك) في الأردن لدعم الاستجابة الطبية في حلب، وذلك عن طريق الأمانة السورية للتنمية التي تولت عملية استلام السيارات عبر مركز نصيب الحدودي بدرعا ونقلها على الفور للمراكز الطبية في محافظة حلب.

وخلال استلام السيارات في محافظة حلب قال وزير الصحة الدكتور حسن الغباش: “إن السيارات انضمت فوراً لمنظومة الإسعاف والطوارئ لتلبية أوسع شريحة ممكنة بأقصى سرعة زمنية، لافتاً إلى أن الاستجابة مستمرة وستبقى”.

وكانت هذه السيارات دخلت صباح اليوم عبر مركز نصيب الحدودي في درعا للمشاركة في عمليات الإسعاف والإنقاذ في عدد من المحافظات.

وأوضح محافظ درعا المهندس لؤي خريطة في تصريح سابق أن السيارات تم تحميلها على ناقلتين ضمن مركز نصيب الحدودي لتسليمها إلى الأمانة السورية للتنمية في حلب.

وتأتي مبادرة شركة ملوك للتجارة وغيرها من الشركات للتضامن مع الشعب السوري الذي تعرضت بلاده لزلزال مدمر، وفي إطار العلاقات الأخوية بين الشعبين السوري والأردني.