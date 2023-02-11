تبرعات دوائية أردنية بقيمة مليوني دينار لمتضرري الزلزال في سورية

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أعلن نقيب الصيادلة الأردني محمد عبابنة عن جمع تبرعات دوائية تجاوزت قيمتها مليوني دينار لمتضرري الزلزال في سورية بالتعاون مع شركات ومستودعات الأدوية الأردنية.

ونقل موقع عمون عن عبابنة قوله في بيان صحفي: إن “النقابة ستقوم بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية لإرسال التبرعات إلى سورية ليستفيد منها المتضررون من آثار الزلزال”.

وأكد عبابنة أن النقابة ستواصل عملية جمع التبرعات بالتعاون مع شركات ومستودعات الأدوية لمصلحة المتضررين من الزلزال وتقديم المزيد من الدعم لهم.

إلى ذلك أطلقت جمعية رجال الأعمال الأردنيين حملة تبرعات بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية لدعم جهود الإغاثة والإنقاذ جراء الزلزال المدمر وفق ما ذكرت وكالة بترا.

وحثت الجمعية أعضاء الهيئة العامة لديها للمساهمة في التبرعات النقدية أو العينية لمساندة المتضررين من الزلزال، وتقديم الدعم الممكن للمساهمة في تجاوز هذه الأزمة.