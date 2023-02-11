مدير منظمة الصحة العالمية: سنقدم الدعم اللازم لسورية من تجهيزات ومعدات طبية

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أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن المنظمة ستقدم الدعم اللازم لسورية من تجهيزات ومعدات طبية للتعامل مع الحاجات الأساسية للمصابين المتضررين جراء الزلزال.

وقال غيبريسوس في تصريح له اليوم من مطار حلب الدولي: أحضرنا بين 35 و37 طناً من المستلزمات الطبية والصحية، تشمل مضادات حيوية ومعدات وأجهزة للعمليات الصغيرة التي تجري في المستشفيات وستمكن هذه الشحنة العاملين الصحيين من تقديم الخدمات الصحية المطلوبة للمصابين.

وأوضح غيبريسوس أن طائرة ثانية ستصل إلى سورية خلال اليومين القادمين تحمل نحو 30 طناً من المستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية البسيطة، مؤكداً أنه يسعى للحصول على دعم أكبر من خلال مختلف المنصات لتقديم ما يمكن تقديمه للنظام الصحي في سورية للتعامل مع تداعيات ما بعد الكارثة.

من جهته أكد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أن زيارة غيبريسوس مهمة للاطلاع على الأضرار الناجمة عن الزلزال وعلى واقع المشافي وما ينقصها من تجهيزات ومعدات طبية وأدوية، يمكن أن تسهم منظمة الصحة العالمية في إمداد سورية بها لمساعدتها في تقديم الخدمات الصحية المطلوبة للمصابين جراء الزلزال.