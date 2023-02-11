وصول طائرتين إماراتية وبنغلادشية إلى مطار دمشق الدولي تحملان مساعدات إغاثية

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وصلت طائرة إماراتية اليوم إلى مطار دمشق الدولي، محملة بمساعدات إغاثية للمتضررين جراء الزلزال.

وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز دوه جي أن الطائرة الإماراتية الواصلة إلى مطار دمشق الدولي صباح اليوم هي الثالثة عشرة، وتحمل مساعدات غذائية وإغاثية للمساهمة في إغاثة أهالي المناطق المتضررة جراء الزلزال، ويبلغ وزن حمولتها نحو 88 طناً.

كما وصلت إلى مطار دمشق الدولي طائرة مقدمة من جمهورية بنغلادش محملة بمساعدات للمتضررين من الزلزال، تتضمن 10 أطنان من المواد الغذائية والخيم والبطانيات والأدوية.

وقالت ناهد سبحان السفير غير المقيم لجمهورية بنغلادش الشعبية لدى الجمهورية العربية السورية عقب وصول الطائرة: إن “الشعب البنغلادشي متعاطف مع الشعب السوري في هذه المحنة ويعزيه في هذا المصاب”.