الحرارة أدنى من معدلاتها.. والأجواء شديدة البرودة ليلاً

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مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً، وذلك نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي مرفق بتيارات غربية في طبقات الجو كافة.

المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، بينما يكون شديد البرودة ليلاً في معظم المناطق، محذرة من تشكل الضباب خلال ساعات الليل ومن حدوث الجليد خلال ساعات الصباح الباكر.

ولفتت المديرية إلى أن الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.