الملكي يتوج بالبطولة المئوية

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فاز ريال مدريد يوم أمس ببطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 5-3 في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة المغربية الرباط.

وسجل خماسية ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، هدفين في الدقيقتين 13، 69، وفيديريكو فالفيردي، هدفين أيضاً في الدقيقتين 18، 58، وكريم بنزيما في الدقيقة 54، بينما سجل للهلال موسى ماريغا في الدقيقة 26، ولوسيان فييتو، هدفين في الدقيقتين 63، و79 على التوالي.

وهذه هي المرة الخامسة التي يحرز فيها ريال مدريد لقب المسابقة، وفي المقابل أصبح الهلال أول فريق سعودي ينال الميدالية الفضية في مونديال الأندية.