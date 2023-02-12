الهلال لوفد قافلة مساعدات الأحزاب اللبنانية..تكاتفهم هذا خفف من وقع الكارثة

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استقبل الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي والرفيقان ياسر الشوفي وعمار السباعي عضوا القيادة المركزية للحزب وفد قافلة مساعدات الأحزاب اللبنانية برئاسة العميد مصطفى حمدان.

ونقل الرفيق الهلال تحيات وشكر الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد للوفد ولكل الأشقاء في لبنان، مؤكداً لأعضاء الوفد أن مبادرتهم ليست غريبة على أخوة وأشقاء وأن المصاب واحد للجميع، وأنهم سباقون في وقوفهم مع سورية في الملمات وأن تكاتفهم هذا خفف من وقع الكارثة.

في حين أشار حمدان إلى أن الأيام أثبتت أن دمشق هي قلب العروبة النابض منوهاً بمقدرة الشعب السوري على تحمل الملمات.

من جانبهم أعضاء الوفد وضحوا فوز الرهان على معادلة الشعب العربي وأن قانون قيصر سقط بفعل التضامن العربي مؤكدين أن التاريخ سيسجل وجود قائد شجاع هو السيد الرئيس بشار الأسد وجيش باسل وشعب وطني غيور، هم أسباب صمود وعزة سورية.

وتشكر الهلال الوفد لوجودهم إلى جانب سورية مقدراً العبء الكبير الملقى على عاتقهم في استنهاض الحالة الشعبية.

ويضم الوفد ممثلين عن التنظيم الشعبي الناصري،و المؤتمر الشعبي اللبناني، وحركة الناصريين المستقلين “المرابطون “، ولجنة مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، والهلال الوطني، وشباب الشمال لدعم سورية.

كما ترافق الوفد قوافل المساعدات للعوائل المنكوبة من جراء الزلزال في مدينة حلب.