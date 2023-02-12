باستثناء المناطق المنكوبة جراء الزلزال.. عودة الدوام في المدارس

111 total views

بعد توقف الدوام المدرسي في جميع المحافظات خلال الأسبوع الفائت جراء تداعيات الزلزال الذي تعرضت له سورية، الاثنين الماضي، عاد الدوام اليوم لجميع رياض الأطفال والمدارس المهنية والعامة والشرعية في جميع المحافظات، باستثناء المناطق المنكوبة المتضررة في محافظات (حلب واللاذقية وحماة وإدلب).

وزارة التربية كانت قد ذكرت أن موضوع الدوام في المناطق المتضررة من الزلزال متروك لمديري التربية، وذلك بالتنسيق مع المحافظين، لتقييم الأوضاع في محافظاتهم والعمل تدريجياً على إعادة الدوام فيها وفق الوضع الراهن.

وفي تصريح لوكالة سانا، بين مدير التعليم في وزارة التربية، عماد هزيم، أن الطلاب والتلاميذ عادوا، اليوم، للدوام في المدارس بعد التأكد من سلامة الأبنية المدرسية، لافتاً إلى أن الدوام المناطق المنكوبة سيعود تدريجياً بعد تقييم الوضع بكل منطقة، وحسب المستجدات، حيث سيقوم مديرو التربية مع مديري المدارس ولجان الجاهزية بدراسة واقع مدارسهم، موضحاً أنه سيتم تعويض الفاقد التعليمي لطلاب تلك المناطق في وقت لاحق.

وأشار هزيم إلى إمكانية تعويض الفاقد التعليمي للطلاب المتضررين في المحافظات المنكوبة، والتي قد يصعب عودتهم إلى مدارسهم فيها، عبر الوسائل الممكنة المتاحة للوزارة، مثل: (الدورات التعليمية المجانية التي تقيمها وزارة التربية والمنظمات الشعبية – دورات تقوية لطلاب الشهادات – دورات مكثفة للمراحل الانتقالية – المنصات التربوية – القناة الفضائية التربوية)، وذلك لاستدراك ما فاتهم من دروس، مؤكداً أن الوزارة ستحشد جميع إمكانياتها بهدف تعويض هذا الفاقد.