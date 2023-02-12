خارجية النمسا وسفارة اليونان فيها يقدمان التعازي بضحايا الزلزال

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قدم أمين عام وزارة الخارجية النمساوية بيتر لاونسكي تيفنتال التعازي باسم وزارة الخارجية النمساوية بضحايا الزلزال الذي ضرب سورية مؤخراً، وأعرب خلال اتصاله مع سفير سورية لدى النمسا مندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية الدكتور حسن خضور عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة في هذا المجال.

وفي سياق متصل قدمت سفيرة اليونان لدى النمسا كاثرين كويكا التعازي باسمها وباسم أعضاء السفارة اليونانية بضحايا الزلزال، وأعربت خلال اتصالها مع السفير خضور عن استعداد بلادها لتقديم المساعدة الممكنة، موضحةً أن لدى اليونان خبرة كبيرة في تقديم المساعدات أثناء الكوارث الطبيعية.

وأعرب السفير خضور عن تقديره لكل من تيفنتال وكويكا لمبادرتهما بالاتصال وعرضهما تقديم المساعدة للتخفيف من آثار الزلزال.