خلال اتصال هاتفي مع المقداد.. الصفدي يجدد دعم الأردن لسورية في مواجهة تداعيات الزلزال

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تلقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اتصالاً هاتفياً من أيمن الصفدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، جدد فيه دعم بلاده لسورية في مصابها واستمرار التنسيق في إرسال المعونات والمساعدات الإنسانية للمتضررين جراء كارثة الزلزال.

بدوره عبر الوزير المقداد عن شكره وتقديره للأردن قيادةً وشعباً لوقوفها إلى جانب سورية في محنتها، منوها بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ومؤكداً تطلع سورية إلى الاستمرار بالتعاون مع الأشقاء في الأردن بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.