“رحماء”.. قافلة مساعدات إنسانية إلى متضرري الزلزال في سورية

122 total views

أرسل حزب الله اليوم قافلة مساعدات إنسانية وصحية وغذائية إلى متضرري الزلزال في سورية.

وقال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين في تصريح له: إن القافلة الأولى من المساعدات الإنسانية والصحية والطبية والغذائية والعينية “رحماء” انطلقت إلى مدينة اللاذقية، على أن تليها قوافل أخرى على مدى الأيام القادمة إلى مدينة حلب والمناطق الأخرى.

وأكد صفي الدين أنه من الطبيعي أن نكون في لبنان وفي المقاومة تحديداً إلى جانب الشعب السوري في مأساته ومحنته، لافتاً إلى أن الغرب كشف عن الثقافة التي ينتمي إليها، وأكد أنه يحمل شعارات كاذبة بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وانطلقت القافلة من باحة عاشوراء في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت بحضور مسؤول منطقة بيروت حسين فضل الله ومسؤول الدفاع المدني عدنان المقدم وحشد من وسائل الإعلام المحلية.