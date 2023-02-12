رسميا.. حسين عفش مدرباً لأهلي حلب

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أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد أهلي حلب، اليوم الأحد، تعيين حسين عفش، مديرا فنيا لفريق كرة القدم، خلفا لماهر بحري.

وكان بحري قد تقدم باستقالته من تدريب أهلي حلب، بعد الخسارة أمام تشرين (2-1) بالجولة 11 من الدوري السوري الممتاز، الذي فقد صدارته مع نهاية مرحلة الذهاب.

وكتبت الصفحة الرسمية للفريق على “فيسبوك“: “قرر مجلس إدارة الاتحاد أهلي حلب في جلسته الاستثنائية، قبول استقالة ماهر بحري وكادره الفني من تدريب فريق رجال كرة القدم”.

وأضافت في منشور آخر: “بشكل رسمي تعيين (حسين عفش) مدربا لفريق رجال كرة القدم”.

يذكر أن المدير الفني حسين عفش كان قد استقال من تدريب الجيش، بعد الخسارة أمام الوثبة (1-0)، بالجولة 11 أيضا، ليهبط الفريق إلى المركز الثاني.